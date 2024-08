Mit Andreas Kümmert steht am Samstagabend eine Blues-, Soul- und Rockstimme auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks, die es laut Pressemitteilung „wirklich nur selten in der Range, Klangfarbe und Intensität zu hören gibt“.

Dabei wirke Andreas Kümmert so bescheiden, dass man meinen könnte, er wüsste gar nicht, was für einen Schatz er in seiner Kehle trage. „Aber das weiß er natürlich wohl, und andere wissen das auch: Im letzten Sommer tourte Kümmert zum Beispiel gemeinsam mit der amerikanischen Blues- und Rockkünstlerin Beth Hart“, heißt es weiter. Starallüren seien Kümmert fremd, bei ihm gehe es ausschließlich um Musik.

Unter der Überschrift „Handmade & Live 2024“ steht er nun wieder auf ausgewählten Bühnen, eine davon ist die Seebühne im Luisenpark. Live erwartet die Konzertbesucher eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt aus dem Song-Repertoire Kümmerts, gespickt mit der einen oder anderen Interpretation bekannter Hits, von „Simple Man“ bis hin zu „Hard Times“ und „Sweet Oblivion“.

Termin

Andreas Kümmert & Band „Handmade & Live“ am Samstag, 17. August, 20 Uhr, Seebühne im Luisenpark Mannheim; Einlass ab 19 Uhr; Konzerttickets beinhalten den Parkeintritt ab 16 Uhr; Karten online unter shop.luisenpark.de sowie an der Kasse am Haupteingang des Luisenparks.