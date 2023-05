Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Edigheim Andreas König getroffen. Der 37-jährige Büroangestellte aus Oppau nutzte die Freiheiten des Homeoffice, um seine Kinder abzuholen.

Sie haben heute „Kinderdienst“?

Das könnte man so sagen. Normalerweise hat meine Frau das alles gemanaged, und heute bin eben ich an der Reihe.

Und dafür kommt ein Oppauer sogar nach Edigheim?

Das