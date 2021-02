Laut Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen, sorgen der Corona-Lockdown und das sonnige Wetter der vergangenen Tagen zu einem großen Besucherandrang in den städtischen Parks. „Darüber freuen wir uns, weil das zeigt, welch große Bedeutung innerstädtisches Grün für die Menschen hat“, sagt Bindert. Zugleich sorgten die vielen Besucher jedoch auch für Probleme – das gelte ganz besonders für den Ebertpark. „Wir müssen einen hohen Aufwand betreiben, um die Anlagen zu erhalten“, verdeutlicht Bindert. Sie appelliert daher eindringlich an alle Gäste, sich an die Regeln zu halten: Dies gilt für die Corona-Auflagen genauso wie für die Vorkehrungen zum Schutz der Parks. „Hunde müssen angeleint werden und man soll nur in den erlaubten Bereichen laufen sowie die Enten nicht füttern“, so Bindert. Außerdem sei es wichtig, den Müll richtig zu entsorgen. „Montags ist der Wirtschaftsbetrieb immer mit dem Radlader im Ebertpark. Aktuell haben wir einen Kubikmeter mehr Müll als sonst nach den Wochenenden.“