André Rieu ist mit seiner Geige der „König des Walzers“. Vor 30 Jahren begann seine beeindruckende Karriere. Im Jahr 2025 wird er auf große Tournee gehen und zusammen mit seinem 60-köpfigen Orchester 15 Konzerte in Deutschland spielen. Reinhard Franke hat den 74-Jährigen in seinem Schloss in Maastricht besucht und mit ihm zurückgeblickt – und weit nach vorne.

Herr Rieu, Sie werden wie ein Popstar gefeiert. Sind Sie der Robbie Williams der Klassik?

Nein. (Lacht.) Ich sehe mich als Musiker, der klassische Musik macht.