Den Weltalphabetisierungstag am 8. September nimmt die Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen/Mannheim (Saluma) zum Anlass für eine Expertengespräch am Freitag in der Volkshochschule (VHS).

Unter der Überschrift „Sensibilisierung von Menschen in Schlüsselpositionen zum Thema geringe Literarität beziehungsweise funktionaler Analphabetismus“ referieren ab 13 Uhr unter anderem Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD), Sabine Caron vom Mainzer Arbeitsministerium, Hochschul-Vizepräsidentin Ellen Bareis und der Co-Geschäftsführer des Jobcenters, Alexander Hornschuch.

Die Selbsthilfegruppe kooperiert mit dem Alfa-Bündnis Rhein-Neckar gegründet, das sich als Anlaufstelle für die geschätzt 30.000 Menschen in der Metropolregion versteht, die in der Schule nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben. Sie erwarten, dass Verantwortliche in Schlüsselfunktionen in Behörden, Ämtern, im Pflege-, Sozial- und Gesundheitsbereich sensibel auf das Thema Analphabetismus eingehen und über Kenntnisse verfügen, wie sie Betroffene ansprechen und unterstützen können. In der VHS sollen Inhalte und Ziele solcher Schulungen und Trainings zum Thema Funktionaler Analphabetismus vorgestellt werden.

Saluma sucht dringend Alltagsbegleiter für Menschen mit solchen Einschränkungen, etwa beim Gang zum Arzt oder der Behörde und im Umgang mit digitalen Medien. Gesucht wird zudem eine Anlaufstelle, die auch dann erreichbar ist, wenn öffentliche Einrichtungen wegen Corona geschlossen werden.

Kontakt



Selbsthilfegruppe Analphabeten Ludwigshafen/Mannheim, Dessauer Straße 49, E-Mail an saluma.ev@web.de, Telefon: 0151 23505377