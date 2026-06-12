Zeichenpapier ist für Kinder die bessere Wahl als das Tablet, sagt die Illustratorin Nina Dulleck. Im Interview mit Doreen Reber spricht sie auch über die Macht der KI.

Sie haben den Mutterstadter Grundschülern verblüffend einfache Tricks fürs Zeichnen gezeigt, die diese auch gleich begeistert umgesetzt haben – mit Papier und Buntstift. Wie sieht es bei Ihnen aus – zeichnen Sie noch mit Stift oder auf dem Tablet?

Mit beidem natürlich! Privat aber lieber mit Buntstift und Acrylfarben – also ganz analog. Ist besser fürs Hirn. (lacht)

Und was eignet sich besser für die jungen Künstler?

Neben der Feinmotorik werden die Beobachtungsgabe, Geduld und ästhetisches Empfinden entwickelt und geprägt. Wenn Kinder (und Erwachsene) heutzutage analog zeichnen, lernen sie, ohne Bildschirm und ohne die Korrekturtaste auszukommen. Sie lernen, auch mal „Fehler“ zu machen. Sie entdecken die eigene Handschrift, den eigenen Strich, und erfahren auf diese Weise Sprache. Zudem ist ein selbst gemaltes Bild ein Erfolgserlebnis, die eigene Sprache verbildlicht zu haben.

Die Digitalisierung hat unsere Lebenswelt auf allen Ebenen verändert. Nun gehen wir mit der Künstlichen Intelligenz (KI) den nächsten großen Schritt. Wie schauen Sie als kreative Künstlerin auf diese Entwicklung?

Wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase, deshalb wechseln sich Panik und Neugier miteinander ab. Unterm Strich arbeiten wir in einem kapitalistischen System, in dem ich mich als Künstlerin stets neu verhalten (lernen) muss. Für die Unternehmen ist es am Ende nicht von Belang, ob die Illustrationen, die sich gut verkaufen, von echten Menschen oder von der KI erschaffen wurden. Auch wenn sie gerade noch das Gegenteil behaupten. Doch die Kinderbuchbranche reagiert auf Trends im Regelfall sehr, sehr langsam. Von daher haben wir noch etwas Zeit, uns darauf einzustellen.