Die Aktion 72 hilft Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Die RHEINPFALZ bittet dafür um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 1: Viel Begeisterung bereitete eine Spende der Aktion 72 im Hans-Werner-Kleiber-Haus der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Oppau. Im Frühsommer wurde ein Tischkicker angeschafft. Die Freude der Bewohner über das profitaugliche Spielgerät ist riesig. Fast jeden Tag finden sich Spieler in der Garage ein und bringen so ein wenig Spaß und Abwechslung in den Alltag.

Fall 2: Durch Spenden aus der Aktion 72 können Mitarbeiter des Kinderheims St. Annastift in der Einrichtung eine Maltherapie anbieten und weiterführen, die sich besonders an hochtraumatisierte Kinder wendet. Diese Art der Therapie ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder mit seelischen und sozialen Entwicklungsstörungen, so das Annastift.

Fall 3: Die Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz hat auch mit Hilfe einer Spende aus der Aktion 72 eine Informationsmappe erstellt, die eine Fülle an Informationen für die betroffenen Angehörigen bietet. Die Mappe wurde kostenlos an Ärzte im Raum Ludwigshafen verteilt und an Betroffene weitergegeben.

Fall 4: Einen Glaubenskurs für behinderte und nichtbehinderte Menschen in einer Jugendherberge plant die Behindertenhilfe Adoramus im Christlichen Centrum Ludwigshafen. „Aber für manche Teilnehmer ist die erhobene Gebühr eine Hürde“, berichtet der Behindertenbeauftragte Jürgen Klaus. „Dank der Spende aus der Aktion 72 können auch diese Menschen an dem Kurs teilnehmen.“

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.

Zur Sache: Die Spendenliste

Wir veröffentlichen eine Spendenliste mit den Namen der Spender und dem Geldbetrag, der für die Aktion 72 gespendet wird. Es ist nicht möglich, bei jedem Spender die Einwilligung für die Veröffentlichung seines Namens einzuholen. Wer namentlich auf der Spendenliste nicht genannt werden will, muss dies daher auf seiner Überweisung eigens vermerken.