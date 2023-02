Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag im Hemshof Scheiben an vier Autos eingeschlagen. Laut Polizeibericht wurde an den Fahrzeugen, die in der Schanzstraße geparkt waren, jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Gestohlen wurde aus den Fahrzeugen nichts. Die Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Sachbeschädigungen geben können, die sich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 10 Uhr vormittags ereigneten. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.