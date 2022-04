Ein bislang unbekannter Täter hat von Sonntag auf Montag in Mannheim-Neckarau an mindestens sieben Autos jeweils mindestens einen Reifen platt gestochen. Laut Polizei standen die beschädigten Fahrzeuge in der Lohengrinstraße, im Hans-Sachs-Ring und in der Sentastraße. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Mögliche weitere Geschädigte, aber auch Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621 83397-0, zu melden.