An einem Weiher in der Pfingstweide hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag eine fünfköpfige Personengruppe angetroffen, die es sich in ihren Zelten gemütlich gemacht hatte. Als dem Quintett die aktuelle Corona-Verordnung erläutert wurde, packte es recht uneinsichtig, aber letztlich doch seine Sachen und verließ das Gelände. Jeder Einzelne muss sich nun wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre verantworten. Entsprechende Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit wurden eingeleitet.