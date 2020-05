Im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen werden in fast allen Gemeinden und auf unterschiedliche Weise wieder Gottesdienste gefeiert. Das hat das Dekanat am Montag mitgeteilt. Zusätzlich gebe es Online-Andachten an Pfingstmontag. Alle aktuellen Termine dazu werden gebündelt im Netz auf der Gottesdienstseite des Kirchenbezirks www.ekilu.de/gottesdienst veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es eine ökumenische Online-Andacht, die im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) aufgenommen wurde. Sie ist am Pfingstmontag, 1. Juni, 10 Uhr, über YouTube abrufbar (youtube.com/channel/UCNsVCdGVWWZ-Fl0Z0MnPEEA). Zudem gibt es am Pfingstmontag auf dem YouTube-Kanal der Mundenheimer Christuskirche (youtube.com/channel/UCoGOy2-O9Xz62uj23XcvXfw) ein letztes Mal einen Online-Gottesdienst.