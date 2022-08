In einen handfesten Streit ist am Montag gegen 18 Uhr ein Disput vor dem Pfandautomaten eines Supermarkts in der Oderstraße (Oggersheim) ausgeartet. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren sich die Kontrahenten zunächst verbal angegangen.

Als sich die Unstimmigkeiten nicht auflösen ließen, schlug ein 61-Jähriger einem 33-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Ältere muss sich nun auf eine Strafanzeige wegen Körperverletzung einstellen.