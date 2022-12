Amtsgerichtsdirektor Daniel Kühner hat wieder einen Stellvertreter. Stephan Beth ist zu seinem Vize ernannt worden. Die Ernennungsurkunde ist ihm am Dienstag von der Vizepräsidentin des Landgerichts Frankenthal, Anja Schraut, überreicht worden.

Der 44-jährige Jurist folgt auf Bernhard Philipps, der Ende August nach langjähriger Tätigkeit in der Leitung des Amtsgerichts in den Ruhestand getreten war. Beth, der Anfang 2007 in den Justizdienst des Landes eingetreten war, spricht nach Stationen am Amts- und Landgericht Kaiserslautern seit Juni 2010 am Amtsgericht in der Wittelsbachstraße Recht und ist seitdem vorwiegend mit Insolvenzsachen betraut.

Von September 2016 bis März 2020 war Beth als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den für das Gesellschaftsrecht zuständigen II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe und im Anschluss bis Oktober 2020 zur Erprobung an das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken abgeordnet. Ende 2020 kehrte er nach Ludwigshafen zurück und nimmt dort seit April 2021 neben seiner richterlichen Tätigkeit in Insolvenz-, Nachlass-, Register- und Grundbuchsachen als sogenannter weiterer aufsichtsführender Richter auch Aufgaben der Justizverwaltung wahr.

Beim Amtsgericht Ludwigshafen sind derzeit 25 Richterinnen und Richter sowie insgesamt rund 170 Mitarbeiter beschäftigt. Als größtes Amtsgericht der Pfalz nimmt es Aufgaben der ordentlichen Gerichtsbarkeit für die Stadt und Teile des Rhein-Pfalz-Kreises wahr.