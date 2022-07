Jahrhundertelang saßen sich Kläger und Angeklagter im Gerichtssaal persönlich gegenüber. Neuerdings können Aussagen auch auf Distanz gemacht werden, per Videovernehmung. Mit ein wenig Improvisation läuft die hybride Prozessführung auch im Amtsgericht routiniert.

„Hören Sie mich jetzt? Sie nicken, das ist schon mal gut. Aber ich kann Sie nicht hören.“ Richter Markus Müller bedient geduldig das Touchpad auf seinem Schreibtisch im Verhandlungssaal 2 des Amtsgerichts in der Wittelsbachstraße. Liegt es womöglich an der aktivierten Stummschaltung beim virtuellen Gegenüber? Oder daran, dass dessen Lautsprecher hochgeregelt werden muss? Am Ende kommt der Rechtsanwalt, der von außen zugeschaltet werden soll, auf die Idee, sich noch einmal einzuloggen.

Und siehe da: Im zweiten Anlauf ist er laut und deutlich zu hören. Die Verhandlung kann beginnen. Zu sehen war der Jurist bereits die ganze Zeit über auf dem Großbildschirm an der gegenüberliegenden Wand. Dort sind auf dem Split Screen alle relevanten Perspektiven versammelt: der Richtertisch, die Klägerbank und der zugeschaltete Anwalt für die Verteidigung.

Der sitzt in in diesem Fall seiner Kanzlei im westfälischen Hamm. Den langen Weg für die nicht mal 15-minütige Verhandlung kann er sich sparen, weil die Prozessordnung mittlerweile hybride oder sogar rein virtuelle Verhandlungen erlaubt. In Fällen wie demjenigen, der an diesem Tag verhandelt wird, bietet sich eine solche Verhandlung auf Distanz geradezu an. Ein Kläger aus Ludwigshafen will von seiner Versicherung eine höhere Prämie nach einem Arbeitsunfall erstreiten. Der Anwalt aus einer Großkanzlei, den die Versicherungszentrale beauftragt hat, weist die Argumentation zurück, Richter Müller wird sein Urteil Mitte Juli verkünden.

Reisen quer durchs Land erspart

„Das war doch unkompliziert und effizient“, bestätigt auch der Ludwigshafener Anwalt bei der Verabschiedung. „Fünf Minuten technische Probleme wiegen die Nachteile einer aufwendigen Tagesreise auf“, befindet auch der Richter. Zumal solche Anlaufschwierigkeiten in seiner zweijährigen Erfahrung mit Videoverhandlungen die Ausnahme sind und nicht die Regel, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ bilanziert.

Daniel Kühner, Direktor des Amtsgerichts. Foto: Moray

Müller erinnert sich an einen Fall, in dem eine Partei aus Saarlouis stammt und die andere aus Hamburg. Vorm Ludwigshafener Amtsgericht ist er nur verhandelt worden, weil sich eine Facette hier abgespielt hat. Ansonsten hatten beide Seiten keine Berührungen mit dem Gerichtsstand. Und die Hamburger waren dankbar, dass sie nicht über Stunden anreisen mussten.

Nicht ganz allein im Gericht

Hybrid hat Müller nun fast ein Dutzend Mal verhandelt, ganz alleine saß er noch nicht in seinem Gerichtssaal. Gingen da auch nicht zu viele Schwingungen verloren, kämen möglicherweise prozessrelevante Zwischentöne nicht an? So weit würde der Routinier, der seit 2004 kontinuierlich am Amtsgericht Recht spricht, nicht gehen. Er teilt die These eines Psychologen, dass die Fähigkeit überschätzt wird, einen Zeugen besser einschätzen zu können, wenn er dem Richter direkt gegenübersitzt als wenn er nur dessen Antlitz auf dem Monitor sieht. „Letztlich sind es die vorgetragenen Argumente, die die Glaubwürdigkeit untermauern“, nimmt er aus seiner jüngsten Fortbildung mit. Allein aus dem Verhalten, dem Gestus, der Körpersprache belastbare Motive ableiten zu wollen, hält er für zu kurzsichtig.

Sehr wohl müsse aber sichergestellt werden, dass die Befragung via Konferenztechnik in einer geschützten Umgebung ungestört verlaufen kann, dass gerade Zeugen nicht vom Seitenrand abgelenkt oder beeinflusst werden. Im Vorfeld bietet Müller an, dass diese ihm vor Prozessbeginn einen visuellen Eindruck von der Umgebung übermitteln, in der sie sich während der Befragung aufhalten.

Weniger Emotionen

Dazu sind sie nicht verpflichtet, bisher hat sich Müller dank eines freiwilligen Kameraschwenks vor der Videovernehmung einen zufriedenstellenden Eindruck von der Rechtmäßigkeit verschaffen können. Eine Befragung außerhalb der sterilen Gerichtsatmosphäre hat ja auch ihre Vorteile, kann Zeugen ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit in der selbst gewählten Atmosphäre vermitteln.

Zwei weitere positive Erfahrungen hat Müller mit hybriden Verhandlungen gemacht: Zum einen sei die Bereitschaft, ein Verfahren mit einem Vergleich zu beenden, höher als wenn beide Parteien in einem Raum auf Konfrontation gehen. Die Erkenntnis ist auf Basis der überschaubaren Fallzahlen zwar nicht repräsentativ, weist aber einen Trend. Und zweitens nehme die räumliche Distanz Druck aus dem Kessel, lasse Emotionen weniger hochkochen als wenn sich Kontrahenten direkt in die Augen blicken.

Multifunktionale Richter

Und wie kommt ein Einzelrichter, wie er im Amtsgericht in der Regel verhandelt, mit der Anforderung zurecht, über die Verhandlungsführung und Protokollierung hinaus auch noch die Technik zu bedienen und gegebenenfalls zu improvisieren? Müller kommt mit dieser Komplexität gut zurecht. Weil er eine Affinität dazu hat, mit einer halben Stelle ans Oberlandesgericht Zweibrücken abgeordnet ist, um dort den Prozess der Einführung der elektronischen Akte zu begleiten.

Und weil seine zweite Arbeitsstätte, das Ludwigshafener Amtsgericht, mittlerweile elektronisch angemessen präpariert ist für digitale Rechtsprechung. In drei von elf Gerichtssälen kann hybrid verhandelt werden. Mit Rücksicht auf die Fallkonstellationen und Sensibilitäten in der Prozessführung beschränkt sich die Rechtsprechung 2.0 auf geeignete Familien- und Zivilsachen.

Vor 30 Jahren hat Müller als Amtsrichter in Frankenthal begonnen. „Einen solchen Grad der Digitalisierung, wie er heute möglich ist, hätte ich mir damals nicht vorstellen können.“ Für seine Urteilsfindung verlässt er sich aber nach wie vor auf seine eigene Intelligenz, keine künstliche.