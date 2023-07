Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag das amtliche Endergebnis der OB-Neuwahl vom vergangenen Sonntag festgestellt und bekannt gegeben. Danach ist Christian Specht (CDU) mit 35.981 Stimmen (49,9 Prozent) im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister der Stadt Mannheim gewählt worden. Auf Thorsten Riehle (SPD) entfielen 35.122 Stimmen (48,7 Prozent). Es habe nur geringfügige Änderungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntagabend gegeben, hieß es aus dem Rathaus. Und: „Die etwa 1200 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 52 Wahlgebäuden hatten das Ergebnis nicht nur schnell, sondern auch sorgfältig ermittelt.“