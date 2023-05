Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umfangreiche Drogendelikte wirft die Staatsanwaltschaft einem 24-jährigen Ludwigshafener vor. Dieser soll in einem Partyraum in Ludwigshafen ein Amphetaminlabor betrieben sowie diverse Drogen besessen und verkauft haben. Der Prozess begann am Dienstag vor dem Landgericht Frankenthal.

In der Anklage sind als Delikte nicht nur gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln und Besitz von Betäubungsmitteln aufgeführt, sondern auch bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln.