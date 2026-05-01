Ein 81-jähriger BMW-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag einen folgenschweren Unfall verursacht. Den Beamten zufolge missachtete er das Rotlicht einer Ampel und fuhr vom Mundenheimer Schänzeldamm in den Kreuzungsbereich zur Bruchwiesenstraße ein. Dort kam es zur Kollision mit dem 50-jährigen Fahrer eines Mercedes. Beide Unfallbeteiligte wurden laut Polizei leicht verletzt, mussten durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt.