Vorsichtig sein müssen Autofahrer derzeit auf einer der Mannhgeimer Ausfallstraßen. Eine Ampelanlage an der Waldhofstraße (Ecke Hansa-/Herzogenriedstraße) ist ausgefallen und muss erneuert werden, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Aufgrund eines Defektes habe man die Ampel komplett abschalten müssen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entfallen an dieser Kreuzung Fahrspuren und Fahrbeziehungen, was Einschränkungen des Individualverkehrs mit sich bringt.

Die Ampelanlage wird ab Montag, 29. Juli, erneuert. Bis zum Abschluss der Erneuerung müssen aber alle Fahrspuren gesperrt werden, die über die Gleise der Straßenbahn führen. Eine Umleitungsbeschilderung für den Straßenverkehr wird aufgestellt, der Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) wird ebenfalls umgeleitet. Die Fußgängerquerungen und Zugänge zu den Haltestellenbereichen der Straßenbahn stehen weiterhin zur Verfügung, so die Stadt.

Immerhin: Bei der Erneuerung wird die Ampelanlage auf energiesparende LED-Technik umgestellt und mit akustischen Blindengeräten ausgestattet. Dadurch kann die Barrierefreiheit weiter erhöht und eine sichere Querung gewährleistet werden, verspricht die Stadt.