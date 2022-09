Ludwigshafen hat seit Kurzem eine eigene Amnesty International (ai)-Gruppe. Deren Gründungsversammlung fand am 19. September im Kulturzentrum Fontäne statt. Das teilt Fontäne-Vorstandsvorsitzender Fazli Degirmenci mit. Der 37-Jährige ist gleichzeitig stellvertretender Sprecher. Kassenwartin ist Mariann Mallallah.

Sprecherin aus Frankenthal

Das Team, das Gabriele Renneisen (62) als Sprecherin gewählt hat, besteht aus sieben Mitgliedern. Renneisen, gebürtige Ludwigshafenerin, die in Frankenthal lebt, hat bereits bei Amnesty International in Madrid (Spanien) als fest angestellte Mitarbeiterin gearbeitet. Auch aus dieser Erfahrung heraus sagt sie: „Die Erfolge von Amnesty sind messbar und bestätigen, dass es sich lohnt, dranzubleiben. Ich hoffe, dass sich der Gruppe Ludwigshafen noch viele Mitstreiter anschließen.“

Aktionen geplant

Die Gruppe plant Aktionen zum Thema Menschenrechte zunächst an Ludwigshafener Schulen. In Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Fontäne findet in der Wredestraße 6 auch eine öffentliche Veranstaltung am 10. Dezember, dem weltweiten Tag der Menschenrechte, statt. Unter anderem stehen Beiträge zur Menschenrechtssituation in Katar und speziell zu Frauenrechten auf der Tagesordnung. Auch will sich die Amnesty-Gruppe im öffentlichen Raum, etwa in Zweigstellen der Stadtbücherei oder in Kinos, vorstellen. Die erste ordentliche Versammlung der Gruppe findet am 10. Oktober, 19 Uhr, im Gemeindezentrum der Melanchthonkirche (Maxstraße 38) statt. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen.