Im Kampf gegen die Amerikanische Faulbrut hat die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Freitag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Sie gilt ab sofort.

Demnach dürfen Bienenvölker nur dann in das oder aus dem Zuständigkeitsgebiet der Veterinärbehörde des Kreises gebracht werden, wenn die Völker zusätzlich zur klinischen Untersuchung auch einer mikrobiologischen Laboruntersuchung der Futterkränze mit negativem Ergebnis unterzogen wurden. Auch Wanderkarten für Bienenvölker werden nur bei einer entsprechenden Untersuchung mit negativem Ergebnis ausgestellt, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.

Das Zuständigkeitsgebiet der Kreis-Veterinärbehörde umfasst neben dem Rhein-Pfalz-Kreis auch die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist die neue Allgemeinverfügung vorbeugender Natur. Es soll verhindert werden, dass im Zuge der aktuell beginnenden Bienenwanderungen die Bienenseuche in das Zuständigkeitsgebiet gelangt.

Die Allgemeinverfügungen zur Amerikanischen Faulbrut nach der amtlichen Feststellung der Bienenseuche im Landkreis Bad Dürkheim und der Gemeinde Maxdorf aus dem Jahr 2025 bleiben weiterhin gültig. Unter anderem dürfen in die darin festgelegten Sperrzonen auch weiterhin keine Bienenvölker oder Bienen gebracht werden.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine bakterielle Erkrankung und befällt ausschließlich Honigbienen. Für den Menschen ist sie ungefährlich, teilt die Verwaltung mit. Auch vom Verzehr des Honigs geht keine Gefahr für den Menschen aus.