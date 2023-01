Am Samstag und am Sonntag werden in der Leichtathletik-Halle in Ludwigshafen die Pfalzmeisterschaften der Frauen und Männer, der U20 und der U16 ausgetragen.

Den Anfang machen bei den Pfalzmeisterschaften am Samstag ab 10 Uhr die Sportler und Sportlerinnen der Altersklasse U20. Ab 14.30 Uhr ist die Altersklasse U16 (M/W15 und M/W14) am Start. Sonntags ermitteln dann ab 10 Uhr die Männer und Frauen ihre Hallen-Pfalzmeister. Im Anschluss ist ab 14.30 Uhr die U18 dran. Die Pfalzmeisterschaften werden am darauffolgenden Samstag (14. Januar) ab 10 Uhr mit den Altersklassen U14 fortgesetzt. Im Rahmenprogramm werden Wettbewerbe der Kinderleichtathletik ausgetragen.

Die Pfalzmeisterschaften sind der Auftakt zu einer Serie von Leichtathletik-Veranstaltungen in der Halle in Ludwigshafen. Denn auch die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften werden hier ausgetragen. Am Sonntag (15. Januar) macht hier die U18 den Anfang. Am Wochenende darauf (21./22. Januar) ermitteln zunächst samstags ab 10 Uhr die Jugendlichen der U16 ihre Rheinland-Pfalz-Meister. Ab 14 Uhr sind die Männer und Frauen am Start. Den Abschluss der Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften machen dann sonntags ab 11 Uhr die Wettbewerbe der Altersklasse U20.