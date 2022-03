Nach dem erfolgreichen Start vor zwei Jahren findet am Sonntag, 6. März, zum vierten Mal eine Schallplattenbörse in der Friedrich-Ebert-Halle statt. Neu in diesem Jahr sind dabei ein Film- und auch ein kleiner Comic-Bereich.

Auf über 150 Standmetern sollen am Sonntag Schallplatten, CDs und einiges mehr rund um das Thema Musik angeboten werden – so verspricht es Veranstalter Wolfgang Korte, der darauf hofft, dass sich die Schallplattenbörse in Ludwigshafen etabliert. Um ein möglichst breites Publikum zu erreichen, sei inzwischen auch ein Filmbereich mit aktuellen Filmen und Filmklassikern auf DVD und Bluray in die Börse integriert worden. Zugänglich ist der Filmbereich allerdings erst ab 18 Jahren. Mit dabei sei bei der vierten Auflage der Schallplattenbörse auch ein kleiner Comic-Bereich.

„Das Suchen und Finden begehrter Stücke, das Feilschen und Begutachten aber auch das darüber in vielen Erzählungen gesponnene ,Seemannsgarn’ macht den besonderen Charme der Schallplattenbörsen aus“, so der Veranstalter.

Noch Fragen?



Geöffnet ist die Schallplattenbörse in der Eberthalle am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Eintritt: vier Euro (3,50 Euro ermäßigt). Es gilt die 3G-Regel – also Zutritt für Geimpfte, Getestete und Genesene. Bei Schülern reicht dem Veranstalter zufolge das Vorzeigen eines Schülerausweises. Es gilt die Maskenpflicht.