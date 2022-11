Shoppen, bummeln, Freunde treffen: Der verkaufsoffene Sonntag am 27. November, 13 bis 18 Uhr, soll Besucher aus der ganzen Region ins Stadtzentrum locken. Die Rhein-Galerie und weitere Geschäfte in der City haben geöffnet. Das Winterdorf vor der Rhein-Galerie und der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz sind weitere Anziehungspunkte. „In der Adventszeit sind sie starke Magneten. Vor allem an den Samstagen und Sonntagen treffen sich dort die Besucher aus der gesamten Region“, sagt Christoph Keimes, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Lukom und des Marketingvereins. „Wir rechnen mit einer großen Zahl an Gästen am ersten Adventssonntag.“ Marcus Keller-Leist, Junior-Chef beim Ludwigshafener Traditionsunternehmen Schuh-Keller, ergänzt: „Mit Winterdorf, Weihnachtsmarkt und verkaufsoffenem Sonntag machen wir ein umfangreiches Angebot für einen entspannten Sonntag in der Innenstadt.“ Die City sei gut mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, so Keimes. „Und das Parken ist im Lukom-Parkhaus Walzmühle und in den zahlreichen anderen Parkhäusern im Vergleich zu anderen Städten immer noch sehr kostengünstig möglich.“