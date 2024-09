Wer sich den langen Planungsstress und eine aufwendige und teure Hochzeitsfeier sparen, aber trotzdem kirchlich heiraten möchte, kann am Samstag, 14. September, zwischen 11 und 17 Uhr in die Melanchthonkirche (Maxstraße 38) in Ludwigshafen kommen. Für ein Paar, das schon auf dem Standesamt geheiratet hat, kann die Segnung laut protestantischem Dekanat als offizielle kirchliche Trauung eingetragen werden. Dafür muss die standesamtliche Trau-Urkunde mitgebracht werden. Alle anderen Paare können sich segnen lassen. Willkommen sind laut Dekanat auch Ehejubilare, die ihr Trau-Versprechen erneuern wollen. Die bisherige Nachfrage ist laut Dekan Paul Metzger sehr groß. Vier Pfarrer sind vor Ort. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig, aber möglich: bei Pfarrerin Susanne Schramm unter der Telefonnummer 0621 67180250 oder per E-Mail an susanne.schramm@evkirchepfalz.de. Die Stadt Ludwigshafen hat kürzlich darauf hingewiesen, dass beim Standesamt selbst keine Spontan-Hochzeiten möglich sind.