Die vorerst letzte Chance, kostenlos in ganz Heidelberg mit Bussen und Straßenbahnen zu fahren, gibt es am Karsamstag, 16. April, wie die Stadt mitteilt. Es ist der Letzte von vier Gratis-Samstagen, von dem nicht nur die Heidelberger, sondern auch Besucher profitieren. Die Aktion beginnt am Samstag um 0 Uhr und endet in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr. Die ersten drei Samstage mit dem kostenlosen Nahverkehrsangebot waren laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) erfolgreich. Am dritten Gratis-Samstag habe es einen erneuten Nachfragezuwachs gegenüber dem 19. März von rund 22 Prozent und gegenüber dem zweiten kostenfreien Samstag am 2. April von etwa sieben Prozent mehr Fahrgästen gegeben.