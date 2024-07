Seit 1. Januar 2023 hat das Mannheimer Technoseum (früher Landesmuseum für Technik und Arbeit) mit Andreas Gundelwein einen neuen Leiter. Maximal 20 Teilnehmer wird er am kommenden Samstag, 27. Juli, 11 Uhr, bei der zweiten RHEINPFALZ-Sommertour begrüßen und über sein Konzept für das Haus berichten. Mit einer Ausstellungsfläche von 10.000 Quadratmetern und 120 Mitarbeitern ist das Technoseum das drittgrößte seiner Art in Deutschland und bietet Anschauungsmaterial zur Industrialisierung des deutschen Südwestens in Geschichte und Gegenwart. Über 100 Experimentierstationen ermöglichen es Gästen, interaktiv und spielerisch naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu verstehen. Viele Gäste kommen auch aus der Pfalz. Im Schnitt besuchen das Museum weit über 100.000 Menschen jährlich. Treffpunkt am Samstag ist um 10.45 Uhr die Museumsstraße 1 (Haupteingang Technoseum).

Anmeldung

Schreiben Sie per E-Mail an sommertour-lu@rheinpfalz.de. Die 20 Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.