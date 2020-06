Zwei junge Frauen sind am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Rheinuferstraße in der Höhe der Walzmühle von einem unbekannten Mann angegriffen und getreten worden. Laut Polizei fragte der Täter eine der beiden Frauen, ob sie einen Joint für ihn habe. Als die Frau dies verneinte, kam es zum Streit. Dieser eskalierte so sehr, dass der Unbekannte die Frauen mit Tritten angriff. Eine der beiden Frauen wurde am Kopf getroffen und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Angreifer wird wie folgt beschreiben: zirka 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, kurze Haare. Er trug dunkle Kleidung: T-Shirt, Shorts und Sportschuhe. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.