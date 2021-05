Nachdem sie mehr als zwei Monate geschlossen waren, dürfen Museen in Mannheim am Pfingstsonntag wieder öffnen. Die Reiss-Engelhorn-Museen und die Kunsthalle öffnen direkt ihre Türen, das Technoseum folgt am Donnerstag. Möglich wird das, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 lag.

In den Reiss-Engelhorn-Museen (REM) ist die schon lange aufgebaute Ausstellung „Eiszeit-Safari“ zum ersten Mal zu sehen – zumindest für Besucher, die einen negativen Corona-Test oder eine Impf- oder Genesungsbescheinigung mitbringen. Das ist auch in den anderen Museen Voraussetzung für einen Besuch.

Ob man sich vorab anmelden muss, regeln die Häuser unterschiedlich. Zurzeit erfordert nur der Besuch in der Kunsthalle einen Termin. Dort ist die große Anselm-Kiefer-Ausstellung zu sehen, die im März gerade mal eine Woche geöffnet war. Im Technoseum erwartet die Besucher neben der Dauerausstellung die Sonderschau „Kopfsalat. Optische Phänomene“.