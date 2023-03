Über den für Freitag angekündigten Streik hinaus sollen auch am Montag weder Busse noch Straßenbahnen fahren. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilte, hat die Gewerkschaft Verdi deren Beschäftigte zu einem weiteren Streiktag aufgerufen.

Ab Betriebsbeginn um 3 Uhr bis Betriebsende in der Nacht auf Dienstag kommt der ÖPNV-Verkehr zu Wochenbeginn damit erneut komplett zum Erliegen. Das betrifft auch den Schülerverkehr. Das Verkehrsunternehmen kann nicht ausschließen, dass es am Dienstag im Frühverkehr noch zu Einschränkungen auf einigen Nachtlinien kommen kann. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim und Ludwigshafen werden geschlossen bleiben.

Grundsätzlich werde das Unternehmen an den Streiktagen nur eingeschränkt erreichbar sein. Am Wochenende fahren Busse, Bahnen und fips-Shuttles der RNV nach dem regulären Takt.