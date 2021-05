„Ein riesiger Hula-Hoop-Reifen?“ Die Frage, was ihm der „Ring des Seyns“ von Kazuo Katase, das die Wand des Klinikums der Stadt Ludwigshafen schmückt, sagt, antwortet Helmut Schuster aus Frankenthal mit einer Gegenfrage. Mit einem Kaffeebecher in der Hand steht er an der Ecke Bremserstraße/Hohenzollernstraße. Die Frühlingssonne kann er nicht so richtig genießen. Seine Frau ist schwer krebskrank.

Auf dem Weg zur Bestrahlung kann Helmut Schuster seine Frau wegen der Corona-Krise nur bis zur Eingangstür des Klinikums begleiten. Jetzt hat er viel Zeit, sich das Krankenhaus von außen anzugucken. Das Kunstwerk hat er wie viele Menschen, die an der belebten Kreuzung zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder der Straßenbahn vorbeikommen, schon gesehen, aber nicht richtig wahrgenommen.

Auszeit in Japan

Ein 30 Meter langer schwarzer Stahlstab liegt auf dem Dach. Durch eine grün patinierte Kupferröhre, auf dem der Stab liegt, ragt er schräg über das Gebäude hinaus. An seinem Ende hängt ein roter Ring aus Stahl mit einem Durchmesser von zehn Metern. Vor der Glasfassade, als vierter Bestandteil der Installation steht ein 26 Meter hoher, leicht schräggestellter, bräunlich oxidierter Stab aus Cortenstahl. Jetzt in Corona-Zeiten nur für Patienten und Mitarbeiter zugänglich ist ein weiterer Ring im Inneren des Gebäudes, ein blauer Neonring in der gläsernen Treppenhauskuppel des Klinikums.

„Früher hat meine Frau gern den Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen. Vielleicht kann sie das ja irgendwann wenigstens mal wieder probieren“, hofft Helmut Schuster beim Anblick des Kunstwerks. Was Künstler Katase zu Schusters Gedankengängen, angeregt vom „Ring des Seyns“ sagen würde, ist im Moment nicht zu ermitteln. Katase, der 1947 im japanischen Shizuoka geboren ist, seit 1975 in Deutschland lebt, derzeit in Kassel, nimmt gerade eine Auszeit in Japan. Seine international sehr erfolgreichen Werke, sind oft von Dualismen geprägt, stellen das Innen und Außen gegenüber, Licht und Schatten, Mensch und Natur. Oft beschäftigen sie sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens und den Antworten, die fernöstliches Denken darauf geben. Ein Brunnen geformt wie eine Teeschale aus vor Ort gefundenen Steinen fügt sich im japanischen Kagawa harmonisch in die Landschaft. Die Industriegeschichte greifen wiederum metallene Leuchtkörper auf, die wie transparente Hochhäuser am Eingang von Bottrop aufwarten.

Paradoxe Fragen des Zen

„Was hört man, wenn man nur mit einer Hand klatscht?“, fragte Zen-Meister Hakuin seine Schüler zur Einführung in diese Art des Denkens. Die Antwort auf diese paradoxe Frage findet man der Zen-Philosophie zufolge in einer Erleuchtung, in Bildern. Genauso sei es mit der Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Muss man ins Krankenhaus stellen sich viele Menschen diese Frage.

Ganz handfest ist für die Behandlung von Corona-Patienten im Klinikum eine Infektionsambulanz eingerichtet. Doch auch in normalen Zeiten kommen Menschen aus der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar auf der Suche nach Heilung ins das zweitgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz mit fast 1000 Betten. Es umfasst 15 Kliniken, sieben zertifizierte Organkrebszentren, sieben Kompetenzzentren und fünf medizinische Institute.

Ein Y für Humanismus

Hier wird oft über Leben und Tod entschieden, die Seinsfrage immer wieder neu gestellt. Bereits 1998 entwarf Katase das Kunstwerk für das Klinikum. Doch nicht nur in östliche Denkrichtungen soll der „Ring des Seyns“ weisen. Das Y im Wort „Seyn“ soll an die geistige Strömung des europäischen Humanismus erinnern, dessen Denker wie Georg Wilhelm Friedrich Hegel diesen Buchstaben gerne statt des I benutzten. Hegels These, dass das Bewusstsein das Sein bestimmt, drehte Karl Marx später um. Gemeinsam glauben Humanisten jedoch, dass es ein besseres Leben für die Menschen geben kann. Besonders durch Bildung sollen sich die Menschen so gut wie möglich entfalten. Deshalb kritisieren Philosophen Verhältnisse, die dem entgegenstehen.

Die Corona-Krise lässt vieles im Leben, was uns selbstverständlich und sogar mal lästig erschien, Schule, Uni, Kirche, Kino, Museen, Musik, Spiel und Sport in anderem Licht erscheinen. Katases „Ring des Seyns“ kann bei einer neuen Bewertung kluge Anregungen geben. Auch wenn man vielleicht nur den alten Hula-Hoop-Reifen wieder rausholt.

