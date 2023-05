Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Thriller „Ein Teil von ihr“ der Bestsellerautorin Karin Slaughter und der Steven-Spielberg-Film „Ready player one“ – das waren im Jahr 2019 die am meisten ausgeliehenen Medien in den Bereichen Belletristik und DVD in der Stadtbibliothek Ludwigshafen. Im Bestand sind auch viele Werke, für die sich nur ganz selten jemand interessiert – und die Bibliotheksleiterin Tanja Weißmann trotzdem nicht verbannen möchte.

„Absoluter Favorit bei den Ausleihen sind nach wie vor E-Books. Hier haben sich die Entleihungen von 2018 zu 2019 um 16,3 Prozent gesteigert“, informiert die Leiterin