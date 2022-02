Ein Autofahrer hat laut Polizei am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr in der Innenstadt eine E-Bike-Fahrerin übersehen, als er die Tür öffnete. Die 29-Jährige wurde von der Tür getroffen, fiel rückwärts vom Rad und stürzte auf den Kopf. Zum Glück trug sie einen Helm. Trotzdem hatte sie starke Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige stand mit seinem Pkw auf einem Parkplatz am Rande der Ludwigstraße.