Im Bereich der Straße Am Hansenbusch, zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet Nachtweide und dem B9-Zubringer in Fahrtrichtung Worms, muss die Fahrbahnoberfläche infolge des hohen Verkehrsaufkommens saniert werden. Der Fahrstreifen in Richtung B9 wird für die Arbeiten – Samstag, 4. Mai, ab 6 Uhr, bis Sonntag, 5. Mai, bis 22 Uhr – voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Während dieser Zeit ist die Ausfahrt vom Gewerbegebiet Nachtweide auf die B9, beziehungsweise die L523, nicht möglich. Die Zufahrt von der B9, beziehungsweise der L523, ins Gewerbegebiet Nachtweide bleibt möglich. Während der Arbeiten ist eine Notausfahrt über den Muldenweg entlang des Naturfreundehauses geplant. Diese Notausfahrt ist jedoch nur für Pkw vorgesehen. Die Ausfahrt für Lkw aus dem Gewerbegebiet ist während der Arbeiten nicht möglich.