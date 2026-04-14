Ein Mann ist an einer Haltestelle in Heidelberg mit einer einfahrenden Straßenbahn zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hat sich der Unfall am späten Montagabend gegen 22.15 Uhr ereignet. Der Mann stürzte und wurde zwischen Bahnsteig und Straßenbahn eingeklemmt. Die Feuerwehr barg ihn. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. In der Bahn gab es keine Verletzten. Der Unfall passierte an der Haltestelle Ochsenkopfweg. Die Ursache war noch unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd und der Verkehrsdienst Heidelberg nahmen die Ermittlungen auf. Die Sperrung der Strecke beeinträchtigte den Straßenbahnverkehr bis in die frühen Morgenstunden. Die Identität des verletzten Mannes ist laut Polizei noch unklar. Das Unfallopfer ist 1,80 Meter groß, hat ein rundliches Gesicht und ein auffälliges Tattoo an der linken Schulter mit einem Vogelmotiv und einer Rose. Hinweise zu dem Unfall und dem Mann an die Polizei unter Telefon 0621/174-4111.