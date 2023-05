Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lediglich an vier Wochenenden in jedem Jahr öffnen sich die Pforten zum sehenswerten Alten Pumpwerk in Mannheim-Neckarau. Wer sie passiert, betritt zunächst einen exotischen Garten, der in die Galerie, das Atelier und die privaten Wohnräume des Künstlers Dietmar Brixy hinüberleitet. In allen Räumen sind nun seine Gemälde zu sehen.

Er lasse sich nicht gerne bei der Arbeit über die Schulter blicken, erklärt der Mannheimer. Doch in seinem Garten läuft ein jüngst erst fertiggestellter Film namens