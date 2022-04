Neue Modetrends präsentiert der Stoffmarkt am Samstag, 7. Mai, 10 bis 17 Uhr, auf dem Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim. Darüber informiert die Marketinggesellschaft Lukom. Bereits im 15. Jahr stehe dieses Veranstaltungsformat für eine Vielfalt an hochwertigen Stoffen und Kurzwaren. Die unmittelbare Nachbarschaft zum Ebertpark lasse den Einkaufsbummel über den Markt perfekt mit einem ausgedehnten Spaziergang durch die Grünanlage verknüpfen, so die Lukom. Mit einer umfangreichen Angebotspalette locke der Stoffmarkt traditionell Besucher aus einem weiten Umfeld nach Ludwigshafen. Der Eintritt ist frei.