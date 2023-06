Vor genau 25 Jahren hat die Italienische Gemeinde in Ludwigshafen zum ersten Mal in der Wallfahrtskirche das Fest des Heiligen Antonius gefeiert. Es ist immer einen Sonntag nach dem 13. Juni, erklärt Luigi Branca, Vorsitzender der Italienischen Gemeinde Oggersheim. Das ist in diesem Jahr am Sonntag, 18. Juni. Um 11 Uhr beginnt die Messe in der Oggersheimer Wallfahrtskirche. Im Anschluss tragen die Mitglieder des Italienischen Komitees die Statue in einer feierlichen Prozession um die Allee vor dem Kirchenportal. Es ist für viele Italiener ein besonderer Feiertag, Sankt Antonius steht für Beistand des Heiligen bei den kleinen Beschwernissen des Alltags.

Nach der Prozession steht einer ausgelassenen Feier auf dem Vorplatz der Kirche, mit zahlreichen original italienischen Spezialitäten und Getränken zu moderaten Preisen, nichts mehr im Weg. Selbstverständlich ist auch für musikalische Unterhaltung gesorgt.

Vor genau 25 Jahren haben die Gründer des Festes in Oggersheim, Gennaro Diaco und Domenico Venneri, die Statue in Padua anfertigen lassen. San Antonio sei Schutzpatron vieler kleiner Orte in Italien, schildert Branca. Zahlreiche Italiener sind in den 1960-er Jahren aus Kalabrien nach Ludwigshafen gekommen. Zwischenzeitlich leben noch immer viele von ihnen und den nachfolgenden Generationen bevorzugt in den Stadtteilen Oggersheim, Friesenheim und dem Stadtteil Nord. Aber selbstverständlich sind nicht nur Italiener als Gäste gerne gesehen.