Nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom läuft der Vorverkauf für die große Ludwigshafener Kultparty zum Start in die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Zu Live-Musik der Pfälzer Band Grand Malör und DJ-Sets auf weiteren Tanzflächen feiern Narren aus der Region die Party zur Altweiberfasnacht in der Eberthalle am 16. Februar ab 20 Uhr bis tief in die Nacht hinein. Eintrittskarten zum Preis von 21 Euro sind ab sofort erhältlich im Netz unter www.ludwigshafen-eberthalle.de/altweiberfasnacht, bei der Tourist-Information am Berliner Platz sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen.