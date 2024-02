Eintrittskarten zur 18. Party der Altweiberfasnacht am Donnerstag, 8. Februar, 20 Uhr, in der Eberthalle sind nach Angaben der veranstaltenden Stadtmarketinggesellschaft Lukom auch noch an der Abendkasse für 23 Euro erhältlich. Kurzentschlossene können bereits ab 19 Uhr ihre Tickets vor Ort erwerben. Die Bezahlung der Karten ist dort auch per EC-Karte möglich. Bezahlungen im Bereich der Gastronomie laufen dagegen ausschließlich über Bargeld, so die Lukom. Als Stimmungsgaranten der Party listet sie die Pfälzer Band Grand Malör sowie DJ Beatbreakers auf dem Main-Floor in der großen Halle und das DJ-Team von Mr. Propeller auf einem zweiten Floor im Foyer auf. Mehr Infos im Netz unter www.lukom.com/altweiberfasnacht/.