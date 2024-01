Vor mehr als sechs Jahren besuchte Dennis Rajsp schon einmal die Party zur Altweiberfasnacht in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle – damals als Gast: „Mir gefiel diese positive Ausgelassenheit der Menschen, einfach mega“, schwärmt er. Heute tourt er als DJ durch die ganze Welt, bleibt aber in der Region verankert. Beheimat ist Rajsp in Haßloch und musikalisch unter dem Pseudonym DJ Beatbreakers unterwegs. Die Besucher dürfen sich laut Rajsp am 8. Februar auf die besten Partytracks zum Mitsingen und mitreißende Festivalbeats freuen, teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (Lukom) mit. DJ Beatbreakers, der die Hauptbühne in der großen Halle im Wechsel mit der Band Grand Malör bespielt. Karten gibt es unter www.lukom.com/altweiberfasnacht/ sowie bei der Tourist-Information Ludwigshafen und an den bekannten Vorverkaufsstellen.