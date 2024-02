Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 2000 Menschen haben bei der Altweiberfasnacht in der Eberthalle bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Das altbewährte Konzept hat die ein oder andere Auffrischung erhalten, was Vorteile brachte.

Die riesige Discokugel unter dem Dach der Friedrich-Ebert-Halle glitzerte über den fröhlich feiernde Partygästen. Bis in den frühen Morgen wurde getanzt und gelacht. Es war die zweite