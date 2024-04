In der Heidelberger Altstadt hat sich laut Polizei am Samstagabend gegen 18.30 Uhr vor einem Lokal ein Streit entzündet, der in eine Schlägerei mündete. Vor der Kneipe hatte sich eine Personengruppe mit ihren mitgebrachten Getränken im bestuhlten Außenbereich niedergelassen. Hierbei wurde ein Stuhl beschädigt, was zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 58-Jährigen und einem 23-Jährigen führte. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Tathergang machen, sucht das Polizei Zeugen. Kontakt: Telefon 06221 18570.