Dass es im aktuellen Konjunkturpaket der Bundesregierung keine Lösung für die Altschulden der Städte gibt, ärgert FWG und Linke. Beide finden, dass sowohl SPD als auch CDU einen Anteil daran haben, dass Ludwigshafen weiter extrem verschuldet bleibt.

FWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Metz meint, dass sich CDU und SPD die Schuld hin- und herschieben. SPD-Chef David Guthier hatte beklagt, dass CDU/CSU das Altschuldenprogramm von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht mitgetragen haben. CDU-Sprecherin Marion Schneid wiederum sieht die SPD geführte Landesregierung hier in der Pflicht. Metz verweist auf die über 1,3 Milliarden Euro Schulden der Stadt und betont: Es brauche eine Kraftanstrengung aller politischen Kräfte, um eine Lösung zu finden. Wichtig sei eine Neuordnung der Finanzströme, so Metz. Die Debatte zwischen SPD und CDU in der Vorwoche führe hingegen „nur zu einem Stillstand“. Für eine nachhaltige Lösung für die Städte seien Bund und Land gemeinsam gefragt: Metz: „Ein kleinliches gegenseitiges Beschimpfen zeigt wohl, dass CDU und SPD den Ernst der Lage nicht erkannt haben und in ihren Parteien keine Chance für eine Lösung sehen.“ Der FWG-Sprecher lobt derweil Olaf Scholz: Der Finanzminister habe die Problematik erkannt und eine pragmatische Lösung finden wollen.

„Etwas vorgegaukelt“?

Liborio Ciccarello (Linke-Fraktionsvorsitzender) sieht sich hingegen bestätigt: „Vor Wochen schon habe ich prophezeit, dass Scholz’ Vorstoß eine leere Phrase bleiben würde. Dass es jetzt so gekommen ist, heißt keinesfalls, dass ich hellsehen kann, sondern ist schlichtweg der Konsequenz der SPD verschuldet.“ Er vermute, dass die Genossen der Öffentlichkeit entweder „etwas vorgegaukelt“ haben oder sich schlicht nicht durchsetzen konnten. Ciccarello: „Im ersten Falle wäre die SPD als heuchlerisch einzustufen und im zweiten als inkompetent.“ Er stimme CDU-Stadträtin Schneid zu, „dass die exorbitant hohen Schulden der rheinland-pfälzischen Kommunen hausgemacht und von der Landesregierung zu verantworten“ seien. Die CDU habe von Anfang an gesagt, dass sie gegen die Übernahme der Altschulden sei, so Ciccarello. Er halte diese Position aber für falsch, da so die kommunale Selbstverwaltung gefährdet werde.