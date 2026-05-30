An Fronleichnam steigt wieder das traditionelle Sandbahnrennen in Altrip. Wer aber ist der Favorit? Was muss der Veranstalter MSC Altrip an ehrenamtlicher Arbeit investieren?

Um auf der Sandbahn erfolgreich unterwegs zu sein, müssen technisch alle Rädchen und Komponenten nahtlos ineinandergreifen – Mensch und Maschine müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Dann liegt es oftmals auch am Fahrer, das technische Potenzial voll auszunutzen und wie zum Beispiel auf der Sandbahn in Altrip am schnellsten ums Rund herumzukommen. Unter ihnen ist auch Lukas Fienhage, der im vergangenen Jahr um ein Haar die Tageswertung und den Goldhelm gewonnen hätte. Ein technischer Fehler kostete den Weltmeister des Jahres 2020 dann letztlich den Tagessieg, doch immerhin gelang ihm der Sieg im Sonderlauf um den „goldenen Römer“.

Das Altriper Ei erfordert perfekte Motorradbeherrschung: Lukas Fienhage (vorn) gegen Daniel Spiller. Foto: Manuel Wüst

Auf Lukas Fienhage, dürfen sich die Rennbesucher beim Sandbahnrennen in Altrip auch in diesem Jahr wieder freuen. Der inzwischen in Frankreich beheimatete Norddeutsche hat schon mehrfach bewiesen, dass er auf dem Altriper Ei, wie die Sandbahn wegen ihrer zwei ungleichen Kurven auch genannt wird, zurechtkommt. Trotz eines Fahrerfeldes mit internationalen Spitzenfahrern gehört er auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten und hofft auf einen für sich reibungslosen Renntag.

Gegenseitige Hilfe

Dieses Ziel verfolge man auch abseits der Rennstrecke, wie Anke Schneider vom Veranstalter MSC Altrip verrät. Bereits das ganze Jahr arbeiten die Mitglieder des Vereins auf den Saisonhöhepunkt am Fronleichnamstag hin. Die Anlage rund um die Sandbahn birgt auch reichlich Arbeit. „In der Vorbereitung sind das ganze Jahr über so 20 Leute dabei, die mit anpacken. Wir halten das Gelände im Schuss und arbeiten auch recht viel an der Bahn selbst. Letztes Jahr haben wir die Stände erneuert, und kürzlich war das Dach der Halle fällig. Im Spätjahr gehen wir dann auch an die Toilettenanlage. Es waren schon einige Dinge, die man so nicht mehr darstellen konnte. Wir müssen uns schließlich an die Vorgaben der Behörden und Verbände halten. Zum Beispiel mussten wir an der Bande einige Dinge verändern“, verrät Anke Schaadt vom MSC Altrip, die am Renntag als Rennsekretärin aktiv ist und sonst auch das ganze Jahr über mit anpackt. „Allein im Büro fallen pro Jahr so 300 bis 400 Stunden Arbeit an, die erledigt sein wollen.“ Einen weiteres spannendes Aufgabengebiet hat sich der MSC Altrip mit der Nachwuchsarbeit gesetzt. Diese trägt langsam, aber sicher Früchte: In der nationalen Soloklasse starten mit Julien Walter und Kiara-Celina Reiffert gleich zwei Eigengewächse der Altriper.

Im Mittelpunkt an Fronleichnam: die Sandbahn in Altrip. Archivfoto: Landry

Am Renntag selbst steigt dann die Anzahl der Helferschar noch einmal deutlich an. Von der Kasse bis zur Verpflegung wird noch einmal ein deutliches Mehr an helfenden Händen benötigt als bei den Alltags- und Renovierungsarbeiten im Jahr. „Am Renntag haben wir viele Partnervereine, die dann einzelne Stände übernehmen. Wir haben zum Beispiel auch eine Hundestaffel, die uns immer hilft und im Gegenzug dann unser Gelände für ihre Aktivitäten nutzen kann“, erzählt Schaadt. Sie erklärt, dass sie persönlich im Gegenzug für die geleisteten Dienste von Rennleiter Andreas Rauch vom befreundeten MSC Zweibrücken dann in Zweibrücken parat steht und beim dortigen Grasbahnrennen mithilft. „Wir arbeiten da schon ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Er ist bei uns den Rennleiter, im Gegenzug übernehme ich dann in Zweibrücken den Job als Rennsekretärin. Dieser Austausch ist super wertvoll für uns.“

Flexibilität gefragt

Wenn dann alle Sieger in den insgesamt vier Klassen (nationale und internationale Solo und Seitenwagenklasse), die auf dem Altriper Ei rund 20 Rennläufe absolvieren werden, gekürt sind und auch die Zuschauer einen möglichst kurzweiligen Renntag erleben haben, hat man sein organisatorisches Ziel erreicht – auch wenn es am Ende des Tages für die vielen Helfer dann weder Trophäen oder eine Siegerehrung gibt. Die vielen Ehrenamtlichen haben dann die Gewissheit, einer jahrelangen Altriper Tradition ein weiteres Kapitel hinzugefügt zu haben, und gehen zufrieden in den Feierabend. „Es ist dann am Ende super, wenn man sieht das alles ineinandergreift und funktioniert, wenngleich man auch bei bester Planung immer noch flexibel bleiben muss. Es können ja auch noch einige unvorhergesehene Dinge passieren.“

Noch Fragen?

Fronleichnam, 4. Juni, ab 9 Uhr: Training und Vorläufe; 13:00 Uhr: Rennstart. Eintritt: Erwachsene 17 Euro; ermäßigt (Schüler/Jugendliche bis 15 Jahre/Stundenten/Rentner) 10 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 1 Euro; Tribünenkarten 10 Euro zum regulären Eintritt. Weitere Infos: msc-altrip.com.

