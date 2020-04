Unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 18.30 und 19 Uhr an einem schwarzen VW Golf die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Handschuhfach eine Geldbörse samt Inhalt gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Auto in der Römerstraße. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder unter der E-Mail-Adresse pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.