Die Kolpingsfamilie Oggersheim veranstaltet am Samstag, 25. September, 8 bis 12 Uhr, eine Altkleidersammlung an der Bezirkssportanlage Oggersheim – zugunsten der Paten-Projekte des Diözesanverbands Speyer in Brasilien. Die gefüllten Kleidersäcke können ab 8 Uhr gebracht werden. Mitglieder der Kolpingsfamilie stehen bereit, um beim Entladen zu helfen und die Säcke dann auf den Lkw zu laden. Wer eine Fahrgelegenheit hat, kann sich bis 24. September telefonisch unter 6858987 melden. Die Kolpingsfamilie holt die Kleiderspende dann ab. Sammelsäcke können im Pfarrbüro in der Hölderlinstraße und in allen Kirchen der Pfarrei Hl. Franz von Assisi kostenlos abgeholt werden. Wie schon im Vorjahr werden wieder gebrauchte Handys gesammelt. Sie werden wiederaufbereitet oder professionell recycelt. Die Erlöse kommen dem Hilfswerk Missio und Kolping Deutschland zugute, sagt Horst Stauder, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Oggersheim.