Nach dem Brand eines Altkleidercontainers in der Oggersheimer Stadtgartenstraße sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Feuer am Dienstagabend um 22.20 Uhr wurde der Container stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei noch an. Ein Zeuge gab an, er habe kurz vor dem Brand eine männliche Person vom Container weggehen gesehen. Diese sei zwischen 35 und 40 Jahren alt und mindestens 1,90 Meter groß. Besagter Mann habe eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222. In Oggersheim hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Fälle von brennenden Mülltonnen, Abfalleimern oder Altkleidercontainern gegeben.