Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen der steigenden Anzahl von Corona-Neuinfektionen und der damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben ist der geplante landesweite „Bewegungstag“ der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ am 14. November abgesagt worden. Damit die Rheinland-Pfälzer dennoch fit bleiben, hält die Initiative einige coronakonforme Bewegungsangebote zum Mitmachen bereit. Angepasst an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln präsentieren auch Ludwigshafener Vereine Angebote.

Kinder des Vereins Familie in Bewegung, der Kindertagesstätte Brückweg und private Künstler haben in den vergangenen Wochen stadtweit die Ludwigshafener