„Wir glauben, dass auch der Rhein-Pfalz-Kreis mehr altenpolitische Potenziale entfalten kann.“ Bernd Wittich erklärt, was der Schifferstadter Seniorenbeirat deshalb fordert.

Je älter die Menschen werden, desto mehr gewinnt für sie die Kommune als Lebensort an Bedeutung. Einen besonderen Stellenwert hat deshalb die bedarfsgerechte Seniorenarbeit – sie entscheidet mit darüber, ob eine Stadt, eine Gemeinde oder ein Landkreis von älteren Menschen als besonders lebenswerter Ort empfunden wird.

Fragt man allerdings Bernd Wittich, wie es um die Seniorenarbeit im Rhein-Pfalz-Kreis steht, wird schnell klar: Es scheint Luft nach oben zu geben. „Obwohl es eine wachsende ältere Bevölkerung gibt, mangelt es oft an klaren Zuständigkeiten“, mahnt der Vorsitzende des Seniorenbeirats Schifferstadt.

Mitverantwortlich sei auch die Gesetzgebung des Landes: „Während in Bayern eine verpflichtende kommunale Altenhilfeplanung gesetzlich verankert ist, gibt es in Rheinland-Pfalz keine verbindliche Struktur, die sicherstellt, dass ältere Menschen umfassend unterstützt werden“, erklärt Bernd Wittich. Viele Angebote vor Ort seien deshalb nicht ausreichend koordiniert. Oft fehlten die notwendige Begleitung und verlässliche Unterstützung für ehrenamtlich ältere Menschen.

„Klare Konzepte fehlen“

Auffallend sei, dass Paragraf 71 des zwölften Sozialgesetzbuchs, der die Altenhilfe regelt, von Kommunen unterschiedlich interpretiert werde. „Während einige Städte wie Speyer ihre Seniorenbüros mit hauptamtlichen Strukturen stärken, fehlt es im Rhein-Pfalz-Kreis an dieser Stelle zum Beispiel an geeignetem Personal und vor allem an klaren Konzepten, mit denen auch das altenpolitische Verwaltungshandeln sachkompetent gestärkt würde“, sagt der Vorsitzende des Schifferstadter Seniorenbeirats.

Dass die Altenhilfe gesetzlich zwar vorgesehen, „ihre konkrete Ausgestaltung aber überwiegend unverbindlich und kommunal unterschiedlich“ ist, bestätigt auf Anfrage auch die Kreisverwaltung. Zur Altenhilfe gehörten neben der Förderung sozialer Kontakte zum Beispiel die Hilfe bei altersgerechtem Wohnen, Unterstützung im Vorfeld von Pflege sowie Angebote gegen Vereinsamung. Und für diese Bedarfe gebe es im Kreis auch Unterstützungsangebote – wie zum Beispiel die Pflegestützpunkte, drei Gemeindeschwestern plus mit jeweils einer halben Stelle oder auch das Kreisseniorenbüro, das ebenfalls mit einer halben hauptamtlichen Stelle geführt werde.

Bernd Wittich Foto: Eva Briechle

Bernd Wittich bezweifelt indes, dass die Besetzung einer solch zentralen Anlaufstelle wie dem Kreisseniorenbüro mit einer halben Stelle ausreicht, um die bestehenden Bedarfe einer immer älter werdenden Bevölkerung abzudecken. „Alleine die Themen Altersarmut und Wohnen im Rhein-Pfalz-Kreis sprengen da schon die bestehenden Kapazitäten“, findet der Vorsitzende des Schifferstadter Seniorenbeirats.

Reform auf Bundesebene gefordert

Defizite gibt es aus seiner Sicht auch bei der Pflegestrukturplanung. „Diese gehört zu den Pflichtaufgaben der Kommunen, wird im Rhein-Pfalz-Kreis jedoch nur lückenhaft umgesetzt“, sagt Wittich. Eine zentrale Koordinationsstelle sei zwar auf Druck des Kreisseniorenbeirats eingerichtet worden, aber lange vakant gewesen. Immerhin: „Die Stelle der Pflegestrukturplanung ist ab 1. Mai besetzt“, teilt die Verwaltung mit. Der Kreis werde sich konzeptionell entsprechend besser aufstellen können.

Bernd Wittich sieht allerdings nicht nur den Rhein-Pfalz-Kreis, sondern auch den Bund in der Pflicht: „Die Kommunen sind zwar für die Pflegestrukturpläne verantwortlich, aber rechtlich gesehen haben sie kaum Einfluss auf Pflegeeinrichtungen, die unter privater Trägerschaft stehen“, sagt er. Tatsächlich habe die Berliner Ampel-Koalition den Kommunen mehr Mitspracherechte zuweisen wollen. „Weil die Regierung platzte, ist es dazu aber nie gekommen“, erläutert der Schifferstadter, der Mitglied der Landesseniorenvertretung ist.

„Stark von Einzelnen abhängig“

Ein echter Lichtblick in der Seniorenarbeit sei hingegen das Projekt der Digitalbotschafter, das älteren Menschen in Rheinland-Pfalz den Zugang zur digitalen Welt erleichtert. Dennoch seien die geschaffenen Strukturen stark vom Engagement Einzelner abhängig. Auch Initiativen wie die Nachbarschaftshilfe in Schifferstadt oder der Bürgerbus zeigten, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist. „Um diese Arbeit langfristig zu sichern, braucht es aber mehr hauptamtliche Unterstützung und eine bessere finanzielle Absicherung“, betont Wittich.

Dass Gremien wie der Seniorenbeirat Schifferstadt auch als politische Akteure wahrgenommen werden möchten und nicht nur als Organisatoren von Ausflügen oder gemütlichem Beisammensein, daran lässt Bernd Wittich im RHEINPFALZ-Gespräch keinen Zweifel. „Wir erwarten von Politik und Verwaltung, dass sie uns proaktiv zuhören und vorausschauend altenpolitische Entscheidungen treffen“, betont der 74-Jährige.

Mitsprache für Senioren als Ziel

Für mehr Mitspracherechte in der Kommunalpolitik, um die Belange älterer Menschen stärker in den Fokus zu rücken, kämpfe der Seniorenbeirat seit Jahren – und umso enttäuschter waren Wittich und seine Mitstreiter vor wenigen Wochen. Zum Hintergrund: Der Seniorenbeirat hatte ein Anhörungsrecht in allen Ausschüssen des Stadtrats gefordert, in denen Themen behandelt werden, die ältere Menschen betreffen. „Bisher dürfen sie nur im Sozialausschuss gehört werden“, erzählt Wittich. Mit elf zu vier Stimmen sei der Antrag des Seniorenbeirats jedoch abgelehnt worden.

„Die Argumente sind oft absurd“, findet Wittich. Manche behaupteten, viele Stadträte seien ja selbst alt. Ein weiteres häufig genanntes Argument sei, dass die Arbeit komplizierter würde, wenn der Beirat mehr Rechte erhielte. „Dabei ist Seniorenpolitik Querschnittspolitik und betrifft Bereiche wie Bauen, Verkehr und Gesundheit gleichermaßen“, sagt der Vorsitzende des Schifferstadter Seniorenbeirats.

Unverständlich ist für Wittich die Ablehnung auch deshalb, weil anderen Beiräten und Beauftragten deutlich mehr Mitspracherechte eingeräumt würden. „Der Jugendstadtrat kann zum Beispiel direkten Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen, indem er Themen, Ideen und Vorschläge in den Stadtrat oder dessen Ausschüsse einbringen kann“, sagt Wittich. Dasselbe gelte für den Beirat für Migration und Integration. „Die Senioren dürfen hingegen nur im Sozialausschuss vorsprechen“, ärgert sich der 74-Jährige.

„Wollen Politik unterstützen“

Die Enttäuschung bei den ehrenamtlichen Senioren nehme zu, erzählt Bernd Wittich. Wie werden ältere Menschen und Seniorenbeiräte in die Altenhilfeplanung einbezogen? Wie wird eine fortlaufende Anpassung der bereitgestellten Angebote und Strukturen sichergestellt? Auf Fragen wie diese gebe es in vielen Fällen keine zufriedenstellenden Antworten.

„Es sollte mehr Mitspracherechte für Seniorenbeiräte geben, eine deutlich bessere Koordination der bestehenden Angebote vor Ort und vor allem mehr hauptamtliche Unterstützung für die vielen ehrenamtlich tätigen Senioren – deshalb setzen wir uns auch im Land für ein Seniorenmitwirkungsgesetz ein“, wiederholt Bernd Wittich seine Forderungen. „Wir wollen Politik und Verwaltung unterstützen, aber dazu müssen wir gehört werden“, betont der Vorsitzende des Schifferstadter Seniorenbeirats.