Die Altenheime bereiten dem Gesundheitsamt weiterhin die meisten Sorgen mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Die Impfung ist das große Plus, auf das wir hoffen“, sagt Alexander Weber. Er ist der Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz bei der Kreisverwaltung, an die das Gesundheitsamt angeschlossen ist.

Zehn Bewohner von Seniorenheimen sind innerhalb von 24 Stunden verstorben, informierte Weber am Dienstag bei einem Pressegespräch. Insgesamt gab es im Bereich des Gesundheitsamts (Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen) 17 Todesfälle. Daher sei es wichtig, dass die Heime bei der Impfung zuerst an der Reihe seien, so Weber. Das zeige auch die jüngste Entwicklung in der Seniorenresidenz Pro Seniore in Neuhofen. Diese war eine der ersten in der Pfalz, in denen am 27. Dezember die Impfungen gegen das Coronavirus begannen. Trotzdem sind dort zwischenzeitlich 53 der rund 120 Bewohner und 13 der etwa 80 Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt. Für Weber sind diese Fälle kein Widerspruch: Denn für einen Impfschutz seien zwei Injektionen dringend erforderlich. „Die zweite Impfung wird gerade geplant“, sagte Weber. Erst danach seien die Geimpften geschützt, ergänzte Kreisbeigeordnete Bianca Staßen (SPD): „In der Zwischenzeit sind leider Erkrankungen möglich.“ Daher gelte unverändert: „Unser Ziel muss sein, dass das Virus nicht in die Heime kommt“, so Weber. Daher müssten dort die Impfungen fortgesetzt werden. Zugleich müssten alle Hygienekonzepte akribisch eingehalten werden. Zudem müsse das Personal Schutzkleidung tragen, und Besucher bräuchten Schnelltests, bevor sie die Einrichtung betreten, betonte Weber.

Weber: Zahlen zu hoch

Zu den aktuellen Zahlen sagten Staßen und Weber, dass man noch ein paar Tage abwarten müsse, ehe man die Folgen von Weihnachten und Silvester erkennen könne. „Erst dann werden wir verlässliche Zahlen haben“, so Staßen. Weber ergänzte: „Die Zahlen sind definitiv weiter zu hoch und sind am Dienstag wieder gestiegen. Wir müssen bei der Inzidenz unter 50 kommen.“ Derzeit liegt der Wert in der Stadt bei 144,6 und im Kreis bei 161,7.